Ига Свёнтек из Польши выиграла «Ролан Гаррос». На награждении она поддержала Украину

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Теннисистка из Польши Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В финале турнира «Большого шлема» Свёнтек — первая ракетка мира по версии WTA — обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф со счетом 6:1, 6:3.

«Ролан Гаррос» стал шестым подряд турниром, выигранным Свёнтек. Такого результате не удавалось добиться ни одной теннисистке с сезона 2007/2008 года. Последний раз Свёнтек проигрывала в феврале.

На награждении Свёнтек произнесла речь в поддержку Украины. «Я хочу в конце кое-что сказать Украине. Оставайтесь сильными, потому что мир все еще существует», — сказал она.

«С момента моей первой речи на награждении в Дохе (26 февраля — прим. „Медуза“), я надеялась, что, когда я буду выступать следующий раз, ситуация улучшится, но я все равно буду надеяться и постараюсь поддерживать [Украину]», — добавила Свёнтек.

Присутствовавшие на церемонии награждения устроили теннисистке овацию.

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