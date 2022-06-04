CNN: Евросоюз, США и Великобритания обсуждают план прекращения войны. Украина в переговорах напрямую не участвует

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Представители США, Евросоюза и Великобритании последние несколько недель регулярно проводят встречи, на которых обсуждают план прекращения войны в Украине путем переговоров, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников. В частности, по словам собеседников телеканала, обсуждался .

Украина в этих обсуждения напрямую не участвует, что, как отмечает CNN, противоречит заявлениям властей США — «ничего об Украине без Украины». При этом, как подчеркивается, США не оказывают давления на Украину настаивая на определенном плане и не подталкивают ее к переговорам с Россией.

Речь идет о том, чтобы определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения, пишет CNN. Однако источники телеканала сомневаются в том, что Украина готова к каким-либо договоренностям, предусматривающим территориальные уступки. При этом два источника CNN заявили, что США на самом деле не поддерживают план Италии, предусматривающий полную автономию Крыма и Донбасса.

Пока не ясно, приведет ли обсуждение, которое ведут США и их союзники, к переговорам. Как отмечает CNN, власти Соединенных Штатов пока не видят реальных перспектив решения конфликта дипломатическим путем. Украина и Россия также проявляют мало интереса к серьезным переговорам.

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