The Washington Post: в ходе российской оккупации ЧАЭС лишилась почти 700 компьютеров, более 300 машин и полутора тысяч дозиметров. Их украли или уничтожили
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Российские военные нанесли Чернобыльской АЭС ущерб в размере более 135 миллионов долларов, пишет газета The Washington Post со ссылкой на главу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко.
Как утверждается в статье, россиянами были украдены или уничтожены 698 компьютеров, 344 машины, 1500 дозиметров, а также почти все противопожарное оборудование, нужное для борьбы с лесными пожарами в зоне отчуждения.
По словам Евгения Крамаренко, часть украденного оборудования оснащена GPS-датчиками, которые продолжают передавать информацию о местоположении. Согласно этим данным, приборы находятся на территории Беларуси.
The Washington Post также пишет о гибели девяти сотрудников станции и похищении пяти человек. Никаких деталей случившегося в статье не приводится. Ранее сообщалось о похищении сотрудников Нацгвардии, охранявших объект.
Российские войска заняли Чернобыльскую АЭС в первый день войны. Сотрудники, находившиеся тогда на станции, были вынуждены работать несколько недель без смены. В конце марта российские войска отступили с территорий на севере Украины.
Власти России категорически отвергают сообщения о преступлениях, совершенных на оккупированных территориях Украины. Любые свидетельства очевидцев, как и фото- или видеоматериалы, в РФ называют подлогом или провокацией.