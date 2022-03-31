Чернобыльскую АЭС покинули две колонны российских войск. Мэр Славутича заявил о похищении нацгвардейцев, охранявших станцию

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Российские силы покинули Чернобыльскую АЭС, взяв в плен несколько сотрудников Национальной гвардии МВД Украины, заявил в видеообращении Юрий Фомичев, мэр Славутича, города-спутника ЧАЭС.

«Сегодня во многих населенных пунктах было замечено, что враг уезжает. Пока мы не знаем достоверно, куда идет это движение, но мы знаем, что с Чернобыльской АЭС забрали наших ребят — нацгвардейцев, которые с первого дня были в плену на атомной станции, которые охраняли ее. Их забрали на машинах и вывезли», — утверждает Фомичев. Он рассчитывает, что нацгвардейцев обменяют на пленных россиян.

30 марта агентство AFP сообщило со ссылкой на источник в Пентагоне, что россияне начали покидать Чернобыльскую АЭС в направлении Беларуси. На следующий день украинский «Энергоатом» сообщил, что утром 31 марта российские военные уведомили персонал станции, что они уезжают с ЧАЭС, после чего двумя колоннами отправились в сторону границы Украины и Беларуси. На станции осталась небольшая часть российских войск.

В «Энергоатоме» также заявили, что российские военнослужащие строили фортификационные сооружения в Рыжем лесу, самом загрязненном месте зоны отчуждения, из-за чего многие якобы получили «значительные дозы облучения». Ранее об облучении российских солдат также говорил член Общественного совета при государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Российские войска заняли Чернобыльскую АЭС в первый день войны. 9 марта МАГАТЭ сообщило, что Украина обратилась в организацию с просьбой обеспечить ротацию персонала на станции, поскольку с начала войны там работала одна и та же смена из 210 человек. 20 марта, как сообщал «Энергоатом», на станции провели частичную ротацию персонала.

30 марта в Минобороны РФ заявили о плановой перегруппировке российских войск на киевском и черниговском направлениях для «завершения операции по полному освобождению Донбасса».

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