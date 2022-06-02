Джонни Депп после вердикта по делу против Эмбер Херд заявил, что ему «вернули его жизнь». Херд назвала вердикт «регрессом» для женщин

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Американский актер Джонни Депп заявил, что «обрел покой» после того, как в рамках его судебной тяжбы с бывшей женой Эмбер Хедр жюри присяжных вынесло вердикт в его пользу.

Шесть лет назад моя жизнь, жизни моих детей, жизни самых близких для меня людей и людей, которые много лет поддерживали меня и верили в меня, навсегда изменились. <…> Через СМИ против меня были выдвинуты ложные, очень серьезные, уголовные обвинения, что вызвало бесконечный шквал контента, полного ненависти, хотя мне не было предъявлено никаких обвинений. <…> А шесть лет спустя присяжные вернули мне жизнь.

Актер также поблагодарил своих поклонников, которые его поддерживали, и выразил надежду, что «лучшее еще впереди и новая глава наконец-то началась».

В свою очередь Эмбер Херд выразила разочарование решением присяжных.

Я подавлена из-за того, что горы доказательств было недостаточно, чтобы противостоять непропорционально большой власти и влиянию моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин. Это регресс. <…> Он сводит на нет представление о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году, а спустя год развелись. При разводе Херд обвинила мужа в домашнем насилии, он все отрицал. На фоне скандала успешная карьера Деппа пошла на спад.

В 2019 году Депп подал 50-миллионный иск к Херд из-за ее колонки о пережитом насилии для The Washington Post. Там не упоминалось имя Деппа, но актер настаивал, что колонка повредила его карьере. Херд в 2020 году подала к Деппу ответный иск; поводом стали слова бывшего адвоката актера, который публично назвал обвинения Херд против Деппа «мошенничеством».

Судебный процесс между Деппом и Херд начался в апреле 2022 года и длился почти два месяца. 1 июня жюри объявило, что обе стороны виновны в клевете, но присудило Деппу большую компенсацию: 10 миллионов за моральный ущерб и 5 миллионов в качестве штрафных санкций (судья снизила вторую сумму до 350 тысяч долларов). Херд присяжные назначили 2 миллиона за моральный ущерб.

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