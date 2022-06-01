Суд вынес решение в пользу Джонни Деппа в судебном процессе с Эмбер Херд

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Жюри присяжных по итогам рассмотрения дела о диффамации между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд вынесло решение в пользу Деппа.

Присяжные сочли, что утверждения Херд о том, что она была жертвой домашнего насилия, являются клеветой. Херд должна будет заплатить Деппу 10 миллионов за моральный ущерб и еще 5 миллионов в качестве штрафных санкций.

По встречному иску Херд присудили 2 миллиона за моральный ущерб.

Депп подал к Херд иск о клевете в 2019 году. Причиной стала ее статья для Washington Post, где она говорила о себе как о жертве домашнего насилия. Депп, который не был назван в статье по имени, заявил, что это стоило ему потери актерских ролей, и потребовал компенсацию в 50 миллионов долларов. Херд подала против Деппа встречный иск на 100 миллионов долларов, обвинив его в жестоком обращении.

Депп и Херд поженились в 2015 году после трех лет отношении. Херд подала на развод полтора года спустя, официально брак был расторгнут в начале 2017 года.

В 2020 году Депп подал иск к таблоиду The Sun за статью, в которой утверждалось, что он избивал Херд. Суд в Лондоне отклонил иск.

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