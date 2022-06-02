Bloomberg: Евросоюз одобрил новые санкции против РФ. Они включают частичное эмбарго на нефть, отключение Сбербанка от SWIFT и санкции против Кабаевой

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Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Они вступят в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Новый пакет подразумевает отказ Европы от российской нефти, которую перевозят по морю. Страны ЕС должны будут перестать покупать ее в течение полугода, а нефтепродукты — в течение восьми месяцев.

Кроме того, через полгода вступит в силу запрет на страховку поставок российской нефти в другие страны, что должно, по задумке европейских властей, также ослабить российский нефтяной экспорт.

Также новые санкции включают отключение от международной платежной системы SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка. От этой системы уже были отключены несколько крупных банков, в том числе ВТБ и «Открытие».

По данным Bloomberg, в рамках нового пакета введены санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую считают «тесно связанной» с президентом России Владимиром Путиным. При этом по требованию Венгрии из санкционного списка исключили патриарха Кирилла.

Евросоюз не мог согласовать шестой пакет санкций против РФ много недель. Главным препятствием было несогласие Венгрии, получающей нефть из России по трубопроводу, с введением полного нефтяного эмбарго.

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