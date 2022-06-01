Безработица в апреле в России обновила исторический минимум

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Безработица в России в апреле 2022 года составила 4%, что является историческим минимумом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно публикации Росстата, в апреле в России было три миллиона безработных и 71,9 миллиона занятых. В феврале и марте, по данным статистической службы, уровень безработицы составлял 4,1%.

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что одновременно со снижением безработицы растет число организаций, «заявивших об изменении режимов занятости», и сотрудников, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели.

25 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что власти «не прогнозировали» снижения безработицы и исходили из того, что возможен ее всплеск.

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