«Идет подстройка через вынужденные отпуска, неполный рабочий день». Набиуллина назвала «достаточно спокойной» ситуацию на рынке труда

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала «достаточно спокойной» ситуацию на рынке труда в России, сообщает «Интерфакс».

«К марту этого года мы подошли с исторически низкой безработицей, и подстройка рынка труда сейчас, в основном, идет через такие механизмы, как вынужденные отпуска, неполный рабочий день, сокращение премиальных», — цитирует ее агентство.

В то же время, по мнению главы ЦБ, структура занятости в России «неизбежно будет меняться, и может потребоваться значимое перераспределение трудовых ресурсов — как между отраслями и профессиями, так и географически».

По официальным данным Росстата, безработица в России в марте 2022 года осталась на том же уровне, что и в марте — 4,1%. Это минимальное значение с 1991 года.

В середине апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в режиме неполной занятости, простое или отпуске за свой счет находятся в России 250 тысяч человек.

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