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Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из магазина приложений Google Play

Источник: Роскомнадзор

Роскомнадзор требует от Google удалить из магазина приложений Tor Browser. Саратовский районный суд, сообщается на сайте надзорного ведомства, признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Также, следует из сообщения РКН, саратовский суд решил запретить и сам Tor — «программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений».

Как работает Tor

«Ленин писал молоком между строк. А что можно сделать в эпоху интернета?» Монологи операторов узлов сети Tor. Один из таких операторов — Дмитрий Богатов — обвинен в призывах к терроризму

Как работает Tor

«Ленин писал молоком между строк. А что можно сделать в эпоху интернета?» Монологи операторов узлов сети Tor. Один из таких операторов — Дмитрий Богатов — обвинен в призывах к терроризму

В декабре 2021 года суд назначил компании Google оборотный (то есть зависимый от выручки) штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенного контента. В мае приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа. На имущество Google в России был наложен обеспечительный арест по искам по искам о блокировке ютьюб-каналов НТВ и ТНТ.

В середине мая сообщалось, что российское юрлицо Google собирается объявить о банкротстве. При этом компания заверила, что продолжит работать для российских пользователей.

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