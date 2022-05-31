Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из магазина приложений Google Play
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Роскомнадзор требует от Google удалить из магазина приложений Tor Browser. Саратовский районный суд, сообщается на сайте надзорного ведомства, признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Также, следует из сообщения РКН, саратовский суд решил запретить и сам Tor — «программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений».
В декабре 2021 года суд назначил компании Google оборотный (то есть зависимый от выручки) штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенного контента. В мае приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа. На имущество Google в России был наложен обеспечительный арест по искам по искам о блокировке ютьюб-каналов НТВ и ТНТ.
В середине мая сообщалось, что российское юрлицо Google собирается объявить о банкротстве. При этом компания заверила, что продолжит работать для российских пользователей.