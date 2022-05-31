На «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских военных
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Еще несколько украинских военных обнаружены на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, 3-4 человека», — цитирует его слова РИА Новости.
Ранее в ДНР заявляли, что «полная зачистка» завода «Азовсталь» займет две-три недели.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Завод «Азовсталь» два месяца оставался последним местом сопротивления украинских военных в оккупированном Мариуполе. С 16 мая военные, державшие оборону на заводе, начали сдаваться в плен. Украинская сторона обещала, что вскоре защитники «Азовстали» окажутся на территории, подконтрольной Киеву.
20 мая Минобороны РФ объявило, что территория «Азовстали» и всего Мариуполя взята под полный контроль российских военных. По данным ведомства, в плен сдались более двух тысяч человек. Защитников «Азовстали» доставили в ДНР, там их планируют отдать под военный трибунал.