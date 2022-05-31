На «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских военных

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Еще несколько украинских военных обнаружены на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, 3-4 человека», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее в ДНР заявляли, что «полная зачистка» завода «Азовсталь» займет две-три недели.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

Хроника боев за Мариуполь Meduza

Завод «Азовсталь» два месяца оставался последним местом сопротивления украинских военных в оккупированном Мариуполе. С 16 мая военные, державшие оборону на заводе, начали сдаваться в плен. Украинская сторона обещала, что вскоре защитники «Азовстали» окажутся на территории, подконтрольной Киеву.

20 мая Минобороны РФ объявило, что территория «Азовстали» и всего Мариуполя взята под полный контроль российских военных. По данным ведомства, в плен сдались более двух тысяч человек. Защитников «Азовстали» доставили в ДНР, там их планируют отдать под военный трибунал.

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