Представители ДНР заявили, что на «Азовстали» нашли прятавшихся украинских военных: «Полная зачистка завода займет две-три недели»

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе были обнаружены прятавшиеся украинские военные.

Их задержали и «направили к месту содержания», заявил Пушилин, не став уточнять, сколько военных оставались на «Азовстали».

При этом он не исключил, что на территории завода еще могут находиться украинские военные.«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали», — сказал Пушилин. Утверждать, что на заводе больше нет украинских военных, можно будет только после того, как «проверим досконально каждый закоулок „Азовстали“, а там территория достаточно серьезная», заявил Пушилин.

Представитель так называемой народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, заявил, что «полная зачистка» завода «Азовсталь» займет две-три недели.

Хроника боев за Мариуполь Meduza

Территория завода «Азовсталь» несколько недель оставалась последней точкой сопротивления в Мариуполе, захваченном российскими войсками. В середине мая военные, державшие оборону на заводе, начали сдаваться в плен. Минобороны РФ утверждает, что всего в плену оказались более трех тысяч украинских военных из Мариуполя. Власти Украины не называют выведенных с «Азовстали» пленными и не публикуют оценку их численности.

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