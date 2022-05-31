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«Газпром» прекратил поставки газа в Данию из-за отказа от оплаты в рублях. По той же причине газ не будут поставлять компании Shell Energy Europe

Источник: Интерфакс

«Газпром» объявил о прекращении с 1 июня поставок газа датской компании Ørsted и Shell Energy Europe, которые отказались от оплаты в рублях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского газового монополиста.

Ørsted 30 мая объявила, что не будет платить «Газпрому» в рублях, как этого требует российская сторона. Срок оплаты, говорилось в заявлении компании, истекает 31 мая. Дания не получает российский газ по газопроводу, который может перекрыть «Газпром», отмечала Ørsted, добавляя, что и после прекращения поставок останется возможность закупать энергоносители на европейском рынке.

Компания Shell Energy Europe Limited также отказалась платить в рублях за газ, поставляемый в Германию, заявил «Газпром».

Россия с 1 апреля требует от «недружественных» стран платить в рублях по ранее заключенным контрактам на поставки газа.

Ранее покупать газ за рубли отказались Финляндия, Болгария и Польша, поставки в эти страны также были прекращены. Некоторые другие покупатели российского газа из стран Евросоюза на схему оплаты в рублях согласились.

Россия требует платить за газ в рублях

«Недружественные» страны (то есть почти всю Европу) заставляют платить за российский газ по особой схеме. Она поможет экономике РФ и укрепит рубль?

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