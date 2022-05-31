Беженка из Попасной опознала свои вещи на фотографии российского танка, везущего награбленное

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Алина Коренюк, которая из-за войны была вынуждена бежать из города Попасная в Луганской области, опознала вещи, которые она оставила дома, на фотографии российского танка, везущего награбленное.

Коренюк, покинувшая Попасную в самом начале российского вторжения и позже добравшаяся до Великобритании, связалась с BBC News и рассказала, что фотография была сделана на улице всего в пяти минутах ходьбы от ее дома.

Снимок, сделанный 26 мая в Попасной фотографом Александром Ермоченко, напечатали многие СМИ, в том числе британские. По словам Коренюк, первым на фото обратил внимание ее муж, «Он сказал: „Ты не замечаешь ничего странного в этой фотографии?“ и спросил меня, вижу ли я то же, что и он», — рассказала она.

Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

По словам Коренюк, на фото на броне танка виден новый бойлер, который она купила до войны, а также скатерть с ее дачи, новые постельные принадлежности с героями Disney для ее детей и красное одеяло. Постельным бельем закрыто что-то еще, как предполагает Коренюк, телевизор и другая бытовая техника, остававшаяся в ее доме.

Увиденное, по словам собеседницы BBC News, ее семью не удивило. «Мы отреагировали так — все, что они не уничтожили, они украдут, — сказала она. Мы ожидали, что дома в Попасной будут разграблены, нам много раз говорили об этом».

26 мая опубликовала данные расследования, свидетельствующие, что российские военные за три месяца после начала боевых действий в Украине отправили из приграничных городов более 58 тонн посылок.

О том, что российские военные, вероятно, занимаются мародерством на занятых украинских территориях, стали заявлять вскоре после начала вторжения, в частности со ссылкой на кадры камер наблюдения, стоящих в приграничных офисах службы доставки посылок СДЭК. После таких публикаций СДЭК стала отказываться принимать к отправке посылки с товарами, к которым отправители не могли предоставить кассовые чеки, и отключила трансляции из некоторых отделений.

Официально власти РФ сообщения о мародерстве не комментируют, но регулярно заявляют, что о действиях российских военных распространяют фейки.

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