«Медиазона»: российские военные за три месяца отправили с границы с Украиной 58 тонн посылок. Один из офицеров отправил беспилотник «Орлан»

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Российские военные за три месяца после начала боевых действий в Украине отправили из приграничных городов более 58 тонн посылок. Об этом пишет .

Издание путем перебора проанализировало базу номеров отправлений (она идет по порядку) и по этим номерам отследило аномальный рост отправлений с начала войны в 13 городах на границе Украины с Россией и Беларусью.

Многие отправления уходили в одни и те же города — в частности, в Юргу в Кемеровской области, в Чебаркуль в Челябинской области, в Кызыл в Тыве. В этих городах, отмечает "Медиазона", дислоцируются крупные воинские подразделения, принимавшие участие в боях в Украине.

Как пишет "Медиазона", объем «подозрительных» отправлений увеличился после того, как российская армия объявила об отходе из северных областей Украины.

Издание отдельно отмечает эпизод, когда 29 апреля из отделения СДЭК в городе Валуйки один из офицеров отправил беспилотник «Орлан». Такие беспилотники используются вооруженными силами РФ. «Возможно, [военные] грабили не только украинцев, но и собственную армию», — предполагает "Медиазона".

Что российские военные отправляют домой из Украины Медиазона

О возможном мародерстве российских военных СМИ начали писать в начале апреля, обратив внимание на трансляции из приграничных офисов СДЭК. Вскоре после этого компания стала отказываться принимать к отправке посылки с товарами, к которым отправители не могли предоставить кассовые чеки — а также отключила трансляции из некоторых отделений.

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