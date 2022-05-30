Власти Луганской области сообщили о гибели французского журналиста в результате российского обстрела

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В Луганской области в результате обстрела со стороны российских войск погиб французский журналист, сообщил глава администрации региона Сергей Гайдай.

Согласно распространенному украинскими СМИ снимку пресс-карты, погибшего звали Фредерик Леклер Имхофф, он работал на BFM-TV. Телеканал информацию о гибели сотрудника пока не прокомментировал.

По словам Гайдая, журналист ехал на бронированной машине, которая должна была эвакуировать из региона 10 человек. Автомобиль попал под обстрел и «осколки снарядов пробили броню машины».

«Смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска», — написал глава администрации Луганской области.

24 мая украинский Институт массовой информации сообщал о гибели 29 журналистов за три месяца полномасштабной войны.

В Луганской области последние недели идут ожесточенные бои. Пророссийские силы контролируют большую часть региона, однако в районе Лисичанска на северо-западе области продолжают удерживать позиции украинские военные. В соседнем Северодонецке, которые частично контролируют российские войска, продолжаются уличные бои.

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