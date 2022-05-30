Визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме. Ранее из-за предписаний ЦБ невозможно было оплатить консульский сбор

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Визовый центр Италии в Москве объявил, что банк «Интеза» вновь принимает оплату консульского сбора и, таким образом, можно вновь подавать документы на визу. Почему банк «Интеза» возобновил прием платежей, в сообщении не уточняется.

25 мая визовый центр Италии в Москве объявил, что временно невозможно оплачивать консульский сбор через уполномоченный банк «Интеза». Таким образом, говорилось в заявлении, документы на визы могут подать только те, кто успел оплатить консульских сбор либо освобожден от его оплаты. 26 мая эту информацию подтвердило и посольство Италии. Выдача виз, таким образом, была фактически заблокирована.

Визовый центр и посольство Италии не стали объяснять, почему «Интеза» не может принять платежи. The Bell, в свою очередь, сообщил, что платежи остановлены из-за предписания ЦБ РФ, принятого в качестве «зеркальной меры» после ограничений, введенных в отношении российской дипмиссии в Италии.

Италия с 1 марта возобновила выдачу туристических виз россиянам, сняв ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Италия — одна из немногих стран Шенгенского соглашения, которая в данный момент выдает россиянам визы такой категории.

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