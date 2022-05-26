Италия ограничила выдачу виз россиянам. Из-за предписаний Центробанка больше нельзя оплатить консульский сбор

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Посольство Италии в России 26 мая сообщило, что теперь подать заявку на визу смогут только те россияне, которые уже оплатили консульский сбор или освобождены от его уплаты.

Это связано, как ранее сообщил The Bell, с ограничениями, который наложил Центробанк на банк «Интеза», который принимал оплату консульского сбора. Источник издания назвал действия ЦБ «зеркальными мерами» после ограничений против российского консульства в Италии; о каких ограничениях речь, он не пояснил.

О невозможности принимать визовые заявления из-за проблем с проведением оплат банком «Интеза» накануне заявили итальянские визовые центры в России.

В посольстве Италии также заявили, что штатная работа «была временно прервана в связи с нехваткой персонала, возникшей вследствие вынужденного возвращения в Италию генерального консула и ряда сотрудников представительства после высылки итальянского дипломатического персонала» из РФ.

Италия возобновила прием документов на туристические визы с 1 марта 2022 года после ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь