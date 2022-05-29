«Он не работал на защиту города, а думал только о себе лично». Зеленский уволил главу харьковского управления СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе своей поездки в Харьковскую область уволил главу областного управления СБУ Романа Дудина, который с первых дней войны, по утверждению главы государства, «думал только о себе лично».

В чем именно это выражалось, Зеленский не пояснил.

В вечернем обращении Зеленский заявил, что в Харьковской области эффективно сотрудничают и вместе «работают на победу» военные, полиция, мэр Харькова и областная администрация, однако «этого не скажешь о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины».

«Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы — правоохранители выяснят», — сказал президент.

Поездка Зеленского в Харьковскую область была его первой официальной поездкой за пределы Киевской области с начала войны.

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