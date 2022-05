Независимые международные эксперты обвинили Россию в нарушении конвенции ООН о геноциде

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Россия, ведя войну в Украине, подстрекает к геноциду и совершает действия, направленные на уничтожение украинского народа. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра New Lines Institute for Strategy and Policy и канадского Центра по правам человека имени Рауля Валленберга, сообщает CNN, получивший копию документа.

В составлении доклада участвовали 30 ведущих юристов и экспертов по геноциду. Они пришли к выводу, что Россия нарушила вторую и третью статьи Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Обвинения, как подчеркивается в докладе, подкрепляются доказательствами, среди которых массовые убийства мирных жителей, насильственные депортации и антиукраинская риторика. В качестве одного из доказательства приводятся слова президента РФ Владимира Путина о том, что Украина не имеет права на существование как государство.

Авторы доклада прямо сравнивают ситуацию в Украине с резней в Сребренице и призывают мировых лидеров повлиять на Россию, пока не стало слишком поздно.

Это первый независимый доклад о геноциде в Украине, подготовленный с начала войны.

Действия России в Украине официально признали геноцидом парламенты Эстонии, Латвии и Канады. Таким же термином описал происходящее президент США Джо Байден, отметив, что юридическую квалификацию должны дать соответствующие эксперты.

New Lines Institute for Strategy and Policy и Центр по правам человека имени Рауля Валленберга ранее готовили доклады о геноциде в китайской провинции Синьцзян и в Мьянме.

Читайте также

