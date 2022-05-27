«Коммерсант»: косметическая компания Wella уходит из России

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Производитель профессиональной косметики из Германии Wella Company прекращает производство и продажу продукции под своими брендами в России после 28 лет работы. Об этом, как выяснил «Коммерсант», компания сообщила в письме своим российским партнерам.

Право собственности на российский бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров, говорится в документе. Руководитель российского подразделения Wella Наталья Лисина не ответила оперативно на запрос газеты.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты назвали уход компании критичным для индустрии. Например, по их оценкам, на средства для окрашивания волос Wella приходилось до 40% местного рынка. При этом почти вся продукция Wella поставлялась из-за рубежа, за исключением бренда Londa.

Источник издания в отрасли полагает, что долю рынка Wella может занять российская компания Estel.

По подсчетам Йельской школы менеджмента на конец мая, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили около 1000 иностранных компаний.

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