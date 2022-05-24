РБК: российские компании начали увольнять украинских IT-специалистов

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Российские компании начали увольнять или понижать в должностях IT-специалистов украинского происхождения. Об этом РБК рассказали два участника рынка и подтвердил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин.

Такое негласное требование исходит от государственных заказчиков этих компаний, предполагает Бегтин. О каких именно компаниях идет речь, собеседники РБК не уточнили.

По данным издания, случаи похожих увольнений также обсуждали в кулуарах Российского интернет-форума, который прошел 18-20 мая. По словам одного из участников мероприятия, украинских IT-специалистов увольняют, «опасаясь диверсий».

Источник РБК на рынке кибербезопасности заявил, что службы внутренней безопасности российских компаний «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины», рекомендуют не работать с такими специалистами либо «берут их на карандаш». В первую очередь, по его словам, это касается сотрудников с доступом к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

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Бегтин в беседе с изданием сказал, что украинских IT-специалистов было не так много в России: чаще всего они работали на аутсорсе или на офшорных программистов, после того как те активно стали перебираться в Украину после 2014 года.

«Текущая ситуация довольно противоречивая. С одной стороны, в России наблюдается дефицит IT-специалистов, с другой — есть риски в виде диверсий, которые уже происходят в компаниях. К тому же вопрос не только в гражданстве — есть еще ряд критериев, которые могут повлиять на потенциальные диверсии внутри компании: работа иностранных спецслужб, вопрос политических убеждений сотрудника, наличие родственников на Украине», — сообщил он.

Представители «Яндекса», МТС, Ozon, Сбербанка и «Почты России» заявили РБК, что не принимают кадровых решений исходя из национальности своих сотрудников. В Positive Technologies сообщили, что в компании нет сотрудников-украинцев. В других крупных IT-компаниях не ответили на запрос журналистов.

В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко заявлял, что из РФ уехали 50–70 тысяч IT-специалистов. Он также прогнозировал, что в рамках второй волны могут уехать еще 70–100 тысяч человек.

В апреле «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка сообщал, что дефицит IT-специалистов, возникший в России после начала войны в Украине, может смениться их переизбытком. По словам собеседников газеты, покинувшие страну специалисты могут начать возвращаться, поскольку «уехали в спешке и без подготовки».

Российские власти освободили IT-компании от налогов на три года, а их сотрудникам пообещали отсрочку от армии и возможность оформить льготную ипотеку.

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