«Коммерсант»: в России может возникнуть переизбыток IT-специалистов

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Дефицит IT-специалистов, возникший в России после начала войны в Украине, может смениться их переизбытком, пишет «Коммерсант».

Такая ситуация, рассказали изданию участники рынка, может сложиться по нескольким причинам. Так, считают собеседники «Коммерсанта», в Россию могут начать возвращаться специалисты, уехавшие в начале войны. «Многие уехали в спешке и без подготовки, у них кончаются ресурсы, а цены на аренду квартир в городах основных направлений эмиграции существенно выросли. Люди поняли, что за границей трудно, и задумались, что делать дальше», — заявил исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Кроме того, в условиях экономического кризиса и санкций многие компании сворачивают крупные проекты в области IT. «Крупные банки, которые некогда решили заняться IT-разработкой и перегрели рынок высокими зарплатными предложениями, сейчас режут косты и сворачивают IT-разработку», — рассказал один из участников рынка. Также компании в условиях финансовой неопределенности прекратили наем новых сотрудников.

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Также, рассказали собеседники издания, из-за ухода с российского рынка западных компаний на рынок труда выходят специалисты, которые много лет не меняли работодателя.

При этом, отметили источники «Коммерсанта», на рынке остановился рост зарплат. Если в 2021 году разрыв в зарплате при смене работы IT-специалистами доходил до 50%, то теперь их зарплатные ожидания скромнее.

Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко через месяц после начала войны заявлял, что из страны уехали 50–70 тысяч IT-специалистов и ожидается новая «волна эмиграции».

Российские власти вскоре после начала вторжения в Украину заявили, что IT-специалистам будет предоставлена отсрочка от призыва.

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