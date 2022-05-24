Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Это девять лет строгого режима

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Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексей Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Суд рассматривал апелляционную жалобу оппозиционера на приговор Лефортовского суда, который в марте приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

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