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Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Это девять лет строгого режима

Источник: Медиазона

Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексей Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Суд рассматривал апелляционную жалобу оппозиционера на приговор Лефортовского суда, который в марте приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Последний приговор Навального

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