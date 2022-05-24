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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудник постпредства России при ООН в Женеве Борис Бондарев, подавший в отставку в знак протеста против российского вторжения в Украину, «выступил против консолидированного мнения российского общества».

Об этом, сообщает «Интерфакс», Песков заявил во время беседы с журналистами, в ходе которой его спросили про уволившегося дипломата.

«Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас», — сказал пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, что значит «против нас», Песков сказал:

Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны.

Борис Бондарев, работавший дипломатом около 20 лет, ушел в отставку из-за вторжения России в Украину, объяснив причину такого решения в письме к коллегам. Бондарев, в частности, заявил, что ему «никогда еще не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля», когда российские войска вторглись в Украину.

После того, как об отставке Бондарева стало широко известно, он дал интервью ряду в СМИ, рассказав, в частности, что некоторые сотрудники МИД также уволились после начала войны, а многие другие в частных беседах не поддерживают вторжение и недовольны тем, что министерство иностранных дел теперь «выдумывает оправдания очевидным военным преступлениям».

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