Spiegel: немецкая разведка подготовила доклад о неонацистах, воюющих на стороне России
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Федеральная разведывательная служба Германии подготовила конфиденциальный доклад об участии правоэкстремистских и неонацистских группировок в войне в Украине на стороне России. О содержании документа, направленного в немецкие ведомства, 22 мая сообщила газета Spiegel.
В докладе упоминаются группы под названием «Русич» и «Имперский легион» (подразделение организации «Русское имперское движение»), которые участвовали в войне в Донбассе еще в 2014 году. О том, что «Русич» участвует в войне в 2022 году, в апреле писали СМИ.
Руководитель «Имперского легиона» Денис Гариев был ранен в ходе войны 2022 года, а его заместитель, как утверждается, погиб. Гариев возглавляет в Санкт-Петербурге официально действующую организацию Центр тактической и огневой подготовки «Партизан».
Авторы доклада отмечают, что сотрудничество российских военных с этими группировками делает абсурдной идею о «денацификацию» Украины, объявленную одной из целей войны.
В начале апреля был опубликован ролик, на котором глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин вручил награду бойцу народной милиции, на рукаве которого была нашивка в виде слегка измененной нашивки дивизии СС «Мертвая голова» («Тотенкопф»).