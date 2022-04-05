Из ролика, где глава ДНР вручает награды военным, вырезали офицера с нашивкой на рукаве, которая похожа на нацистскую

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Из ролика, на котором глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин вручает награды бойцам народной милиции, вырезали военнослужащего с нацистской нашивкой на рукаве. На это обратила внимание .

Видео награждения «особо отличившихся» в «операции по освобождению Донбасса» было опубликовано на сайте главы ДНР и в его телеграм-канале 3 апреля. На рукаве одного из военных — командира мотострелкового батальона «Сомали», старшего лейтенанта Романа Воробьева — журналисты заметили нашивку в виде слегка измененной нашивки дивизии СС «Мертвая голова» («Тотенкопф»).

Этот символ в России причислен к нацистской атрибутике, демонстрация его или его версий влечет административное наказание по .

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Первую версию ролика длительностью 2 минуты 21 секунда удалили, вместо нее на сайте Пушилина и в его телеграм-канале появилось видео, урезанное до 2 минут 17 секунд. Пушилин и его пресс-служба замену не комментировали. При этом в новой версии ролика нашивки на рукаве Воробьева все равно мелькают примерно на отметке 1 минута 11 секунд.

Оригинальное видео по-прежнему доступно на сайте общественного движения «Донецкая республика». Воробьев с нацистской нашивкой на рукаве появляется примерно на 32 секунде.

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