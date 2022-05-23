Генпрокуратура обвинила телеканал «Дождь» в попытке «повлиять на стабильность конституционного строя и безопасность России»

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Представитель Генпрокуратуры РФ объяснил решение о блокировке тем, что работа телеканала несла угрозу «стабильности конституционного строя и безопасности России». Соответствующее заявление, сообщает РИА Новости, было сделано в ходе рассмотрения в Тверском суде Москвы иска "Дождя", оспаривающего блокировку, к Генпрокуратуре.

После начала вторжения России в Украине, по словам представителя Генпрокуратуры, "Дождь" «осуществлял трансляцию позиции именно западных стран в некотором смысле».

«Учитывая иностранное финансирование, указанные нами публикации, они расценены нами как способ умышленного введения широкого круга пользователей с целью формирования в том числе протестных настроений в обществе и попыток в конечном итоге повлиять на стабильность конституционного строя и безопасность России».

Тверской суд отказался удовлетворить иск.

В августе 2021 года телеканал "Дождь" был объявлен в России «иностранным агентом». 1 марта 2022 года, вскоре после начала российского вторжения в Украину, сайт телеканала был заблокирован в России. 3 марта генеральный директор и основатель «Дождя» Наталья Синдеева объявила о приостановке работы телеканала.

После начала войны заблокированными в России оказались и многие другие независимые СМИ.

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