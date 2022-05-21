В Москве из парка «Музеон» убрали памятник Андрею Сахарову
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Памятник ученому, диссиденту и правозащитнику Андрею Сахарову убрали из парка искусств «Музеон» на Крымском валу в Москве.
Как сообщает «Мемориал», пропажу заметила художница Катя Гущина, которая вела экскурсию по случаю дня рождения Сахарова. Памятник должен был стать одной из точек прогулочного маршрута по «Музеону».
Охрана парка сообщила пришедшим на экскурсию, что памятник находится на реставрации. В информационном центре парка Горького, к которому относится «Музеон», сказали, что не знают о перемещении скульптуры и что она должна быть на месте.
В пресс-службе парка Горького, в свою очередь, сообщили изданию «Подьем», что еще осенью 2021 года скульптуру передали ее автору Григорию Потоцкому — российскому скульптору и художнику. В парке объяснили, что памятник Сахарову выставляли в «Музеоне» «временно» и «на безвозмездной основе».
«Григорий Потоцкий забрал ее для участия в выставочных проектах и мероприятиях, связанных с юбилеем Сахарова. Дальнейшее возвращение скульптуры в парк не обсуждалось», — сказали в пресс-службе парка.
В 2021 году на Аллее нобелевских лауреатов на территории МИФИ открыли памятник Андрею Сахарову. Установку этого памятника поддерживал президент России Владимир Путин. Скульптуру собирались открыть к 100-летию со дня рождения академика, то есть 21 мая, но из-за «бюрократической накладки», как говорили в Совете по правам человека, открытие задержали на четыре дня.
В феврале 2022 года власти Москвы решили открыть еще один памятник Сахарову — на бульваре между зданием президиума РАН, смотровой площадкой и Нескучным садом над туннелем Третьего транспортного кольца.