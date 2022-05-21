В Москве из парка «Музеон» убрали памятник Андрею Сахарову

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Памятник ученому, диссиденту и правозащитнику Андрею Сахарову убрали из парка искусств «Музеон» на Крымском валу в Москве.

Как сообщает « », пропажу заметила художница Катя Гущина, которая вела экскурсию по случаю . Памятник должен был стать одной из точек прогулочного маршрута по «Музеону».

Охрана парка сообщила пришедшим на экскурсию, что памятник находится на реставрации. В информационном центре парка Горького, к которому относится «Музеон», сказали, что не знают о перемещении скульптуры и что она должна быть на месте.

В пресс-службе парка Горького, в свою очередь, сообщили изданию «Подьем», что еще осенью 2021 года скульптуру передали ее автору Григорию Потоцкому — российскому скульптору и художнику. В парке объяснили, что памятник Сахарову выставляли в «Музеоне» «временно» и «на безвозмездной основе».

«Григорий Потоцкий забрал ее для участия в выставочных проектах и мероприятиях, связанных с юбилеем Сахарова. Дальнейшее возвращение скульптуры в парк не обсуждалось», — сказали в пресс-службе парка.

В 2021 году на Аллее нобелевских лауреатов на территории МИФИ открыли памятник Андрею Сахарову. Установку этого памятника поддерживал президент России Владимир Путин. Скульптуру собирались открыть к 100-летию со дня рождения академика, то есть 21 мая, но из-за «бюрократической накладки», как говорили в Совете по правам человека, открытие задержали на четыре дня.

В феврале 2022 года власти Москвы решили открыть еще один памятник Сахарову — на бульваре между зданием президиума РАН, смотровой площадкой и Нескучным садом над туннелем Третьего транспортного кольца.

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