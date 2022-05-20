Госдуме предложили отменить предельный возраст для военной службы по контракту

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Депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По действующему законодательству, первый военный контракт могут заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Депутаты предлагают отменить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста. Для мужчин это 65 лет, отмечает РБК.

В пояснительной записке единороссы указали, что «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», а таковыми они, как «показывает опыт» авторов законопроекта, становятся к 40-45 годам.

«Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и другое) на военную службу по контракту», — говорится в документе.

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Законопроект внесен в Госдуму на фоне вторжения России в Украину, которое продолжается уже около трех месяцев, и сообщений о неудачах и потерях российской армии. Представители российских властей утверждают, что «спецоперация» продвигается «по плану». Западные и украинские СМИ и чиновники сообщали, что в России готовится мобилизация, но пока такого решения принято не было.

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