ЦБ снял запрет на продажу банками иностранной валюты, кроме долларов и евро

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Российские банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Снятие запрета на продажу валюты, который был введен после начала войны, в ЦБ объяснили «наличием у банков остатков иностранных банкнот».

Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Центральный банк РФ в ночь на 9 марта ввел «временный порядок операций с наличной валютой». Была ограничена возможность снятия и перевода средств с валютных счетов, а валюту было разрешено покупать только в безналичном виде. Впоследствии ЦБ несколько раз смягчал ограничения, в том числе увеличивая разрешенные для переводов суммы.

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