ЦБ разрешил резидентам России переводить за рубеж до 50 тысяч долларов в месяц
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Центробанк России разрешил резидентам РФ переводить за рубеж в течение календарного месяца до 50 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте). Разрешение касается и «нерезидентов из дружественных стран».
С 1 апреля переводить можно было не более 10 тысяч долларов.
Для «нерезидентов из недружественных стран», работающих в России, введено ограничение, позволяющее переводить за рубеж средства в размере зарплаты или платы за выполнение работ или оказание услуг. Раньше им позволялось переводить до 10 тысяч долларов со счета или до пяти — без открытия счета.
Сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств.