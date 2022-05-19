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Курский губернатор рассказал о минометном обстреле двух сел

Источник: Роман Старовойт

Села Алексеевка и Дроновка в Глушковском районе Курской области подверглись минометному обстрелу вечером 19 мая, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Ответным огнем агрессия противника была подавлена. Наши военные контролируют ситуацию», — написал губернатор в телеграм-канале, добавив, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Накануне сообщалось, что Алексеевку трижды за день обстреляли со стороны Украины. Также в Глушковском районе подвергся обстрелу поселок Теткино, из-за чего погиб один человек и еще один получил ранения.

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