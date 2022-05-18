В Украине начался первый суд по делу о военных преступлениях. Российский сержант признал себя виновным в убийстве мирного жителя

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Российский военнослужащий Вадим Шишимарин признал вину в убийстве безоружного мирного жителя в Сумской области Украины, сообщает корреспондент «Би-би-си» из зала Соломенского суда Киева.

Шишимарин — первый российский военный, представший перед судом по обвинению в военных преступлениях на территории Украины. Он обвиняется по статье о нарушении законов и обычаев войны, совершенном в сочетании с умышленным убийством. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По версии генпрокуратуры Украины, 28 февраля Шишимарин убил 62-летнего жителя села Чупаховка. На видео, опубликованном СБУ, военный рассказывал, что после того, как его колонна попала под обстрел, он вместе с сослуживцами захватил частную машину. Затем, по его словам, военные увидели на дороге мирного жителя, говорившего по телефону, и Шишимарину приказали выстрелить в него, что он и сделал.

21-летний Вадим Шишимарин родился в Иркутске, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.

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