Посольство США в Киеве возобновило работу
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США возобновило работу своего посольства в столице Украины, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Этот день настал. Сегодня мы официально возобновляем работу посольства США в Киеве», — говорится в заявлении главы Госдепа США. По его словам, для обеспечения безопасности дипломатов, возвращающихся в Киев, были предприняты дополнительные меры.
Как пояснил представитель американского посольства Дэниел Лангенкамп, в столицу Украины возвращаются небольшое число дипломатов. Представительство США пока не будет предоставлять консульские услуги, а рекомендации Госдепа о запрете поездок остаются в силе по всей Украине, добавил он.
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США объявили о переносе своего посольства из Киева во Львов 14 февраля на фоне сообщений о подготовке российского вторжения в Украину, которое началось спустя 10 дней.
В марте и апреле западные страны стали возвращать своих дипломатов в Киев. 14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в столице возобновили работу посольства 37 стран.