Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села. Повреждены три дома и школа
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Село Алексеевка в Глушковском районе Курской области, граничащем с Украиной, обстреляли ранним утром 17 мая из крупнокалиберного оружия, сообщил глава региона Роман Старовойт.
В результате повреждения получили три частных дома, здание школы и один автомобиль. Пострадавших нет.
«Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен. На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
С начала войны в Украине власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных районов. С 11 апреля в регионе, а также ряде других областей, граничащих с Украиной, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Последний раз его продлили до 25 мая.