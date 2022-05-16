Центр «Досье»: за Алексеем Навальным перед отравлением следили частные детективы, связанные с ФСБ

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Сотрудники частного детективного агентства «Тень», расположенного в Рязани, следили за российским политиком Алексеем Навальным и его окружением, сообщает центр «Досье» в своем расследовании.

По его данным, детективы сопровождали Навального, его семью и коллег в поездках по России и за рубежом, в частности, в июле 2020 года, когда жена политика Юлия Навальная в Калининграде почувствовала симптомы отравления.

Кроме того, они сопровождали Навального в поездке в Новосибирск в августе 2020-го, незадолго до того, как оппозиционера отравили «Новичком». За пять дней до отравления они сняли наружное наблюдение и уехали из Новосибирска, а спустя несколько дней после отравления покинули Россию.

Авторы расследования установили, что за Навальным и его семьей следили Александр Борзунов, Александр Зарубин, Андрей Маликов и Вячеслав Ромашин, в прошлом работавшие в ФСКН. Их имена выяснили, сравнив данные о перелетах.

Центр «Досье» утверждает, что среди основных заказчиков детективного агентства «Тень» — крупнейшие российские госкорпорации и начальник Научно-технической службы ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев. В ведении Черновольцева находится Институт криминалистики ФСБ (НИИ-2), сотрудников которого связывают с отравлениями Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика .

Один из сотрудников агентства Александр Борзунов сказал «Досье», что не знает, кто такой Навальный. Другой сотрудник Александр Зарубин, отвечая на вопрос о слежке «Тени» за Навальным, сперва спросил, с чего журналисты это взяли, а затем сказал, что они ошиблись номером.

Центр «Досье» попросил Следственный комитет провести доследственную проверку в отношении агентства «Тень». В СК это не комментировали.

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