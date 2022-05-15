За три дня в России пытались поджечь здания четырех военкоматов, с начала войны — больше десяти
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В ночь на 15 мая в Волгограде произошел пожар в здании военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам, сообщает «Блокнот Волгоград» со ссылкой на источник.
Baza пишет, что на месте пожара нашли разбитую стеклянную бутылку с куском ткани — предположительно, в здание бросили «коктейль Молотова». В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет. Полиция ведет расследование.
В ночь на 14 мая в Рязанской области пытались поджечь дверь и оконную раму военкомата в поселке Пронск (65 километров от Рязани).
В ночь на 13 мая в Ростовской области преступник кинул «коктейль Молотова» в стену военкомата в городе Гуково (120 километров от Ростова-на-Дону). В МЧС сообщили, что на место не вызывали пожарных. Той же ночью бутылку с зажигательной смесью бросили в здание военкомата в Омске.
4 мая «Русская служба Би-би-си» сообщила, что с начала российского вторжения в Украину по меньшей мере в шести регионах России произошли поджоги военных комиссариатов: в Московской, Воронежской, Свердловской, Ивановской областях, Мордовии и ХМАО. Первый такой случай произошел 28 февраля в Подмосковье.
Всего с начала войны, пишет Baza, в России пытались поджечь не меньше 10 военкоматов, проект «Осторожно, новости» сообщает об 11 военкоматах.