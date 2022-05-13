Россия прекращает поставки электроэнергии в Финляндию
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Компания RAO Nordic Oy — дочернее предприятие российской «Интер РАО» — приостанавливает с 14 мая поставки электричества в Финляндию из-за неуплаты за поставленную электроэнергию.
«Мы надеемся, что ситуация скоро разрешится, и торговля электроэнергией с Россией возобновится», — говорится в сообщении RAO Nordic Oy.
Представители финской электросетевой компании Fingrid заявили, что остановка поставок не приведет к перебоям у пользователей, поскольку из России поступало лишь 10% от общего объема потребления. Недостаток можно будет компенсировать за счет собственных мощностей и увеличения импорта из Швеции, добавили в Fingrid.