Президент и премьер-министр Финляндии выступили за скорейшее вступление страны в НАТО

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Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором говорится о необходимости скорейшего вступления в НАТО.

«Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, а Финляндия, вступив в НАТО, укрепила бы весь альянс», — говорится в заявлении, которое цитирует CNN.

Финляндия, подчеркнули президент и глава правительства, должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО.

Мы надеемся, что все необходимые для принятия этого решения шаги на национальном уровне будут сделаны в течение следующих нескольких дней.

Финская газета Helsingin Sanomat ранее сообщала, что власти Финляндии планируют подать заявку на вступление в НАТО 15 мая. Одновременно, по данным издания, такой же шаг сделает Швеция.

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии, имеющих нейтральный статус, стало активно обсуждаться после вторжения России в Украину.

У Финляндии с Россией сухопутная граница протяженностью более 1200 километров.

Что же дальше?

Финляндия и Швеция собираются вступить в НАТО из-за войны в Украине. Путин и тут просчитался? И что теперь ждет Россию? Объясняет политолог Кирилл Шамиев

Что же дальше?

Финляндия и Швеция собираются вступить в НАТО из-за войны в Украине. Путин и тут просчитался? И что теперь ждет Россию? Объясняет политолог Кирилл Шамиев

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