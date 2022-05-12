Президент и премьер-министр Финляндии выступили за скорейшее вступление страны в НАТО
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Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором говорится о необходимости скорейшего вступления в НАТО.
«Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, а Финляндия, вступив в НАТО, укрепила бы весь альянс», — говорится в заявлении, которое цитирует CNN.
Финляндия, подчеркнули президент и глава правительства, должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО.
Мы надеемся, что все необходимые для принятия этого решения шаги на национальном уровне будут сделаны в течение следующих нескольких дней.
Финская газета Helsingin Sanomat ранее сообщала, что власти Финляндии планируют подать заявку на вступление в НАТО 15 мая. Одновременно, по данным издания, такой же шаг сделает Швеция.
Вступление в НАТО Швеции и Финляндии, имеющих нейтральный статус, стало активно обсуждаться после вторжения России в Украину.
У Финляндии с Россией сухопутная граница протяженностью более 1200 километров.