Кучма, Ющенко и Порошенко попросили мировых лидеров помочь эвакуировать гражданских и военных с «Азовстали»

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Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко попросили мировых лидеров помочь эвакуации гражданских и военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

В письме сказано, что российские войска по приказу президента Владимира Путина пытаются «уничтожить их варварскими методами».

«Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого смысла. Город Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрыть следы своих преступлений», — сказано в обращении.

После эвакуации с «Азовстали» мирных жителей власти Украины заявили о ведении переговоров по эвакуации еще 500 человек — медицинских работников и раненых. Военнослужащие, удерживающие завод, также говорят о необходимости собственной эвакуации.

По сообщениям украинской стороны, Россия продолжает бомбардировки, обстрелы и попытки штурма «Азовстали» — несмотря на публичный приказ Владимира Путина не штурмовать завод.

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