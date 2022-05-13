Европейский дипломат, ведущий переговоры по ядерной сделке с Ираном, сообщил о своем задержании в аэропорту Франкфурта по дороге из Тегерана

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Европейский дипломат Энрике Мора, который координирует переговоры о возобновлении , заявил о своем задержании в аэропорту Франкфурта по дороге из Тегерана в Брюссель.

По данным Politico, дипломат был задержан примерно на полчаса. Власти Германии случившееся пока не прокомментировали.

«Без какого-либо объяснения. Чиновник Евросоюза с официальной миссией и испанским дипломатическим паспортом. Забрали мой паспорт и мои телефоны», — написал Мора в твиттере.

По словам Моры, также были задержаны еще два дипломата. Дипломат назвал случившееся нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Энрике Мора — заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей. Он ездил в Тегеран в рамках переговоров о возобновлении ядерной сделки с Ираном. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал поездку «достаточно позитивной».

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