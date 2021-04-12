Власти Ирана объявили «терактом» взрыв, который обесточил его ключевой ядерный объект. В ответ Израиль намекнул, что это его рук дело

Завод по обогащению урана в Натанзе. 20 ноября 2004 года Reuters / Scanpix / LETA

11 апреля на ключевом объекте ядерной программы Ирана — заводе по обогащению урана в городе Натанз — произошел крупномасштабный сбой в электросети. Власти страны объявили, что в результате сбоя никто не пострадал, а утечки опасных веществ не произошло. Однако спустя несколько часов после сообщения об аварии вице-президент Ирана по атомной энергетике Али Акбар Салехи заявил, что произошедшее на заводе по обогащению урана — это «террористический акт». На следующий день иранские СМИ со ссылкой на источник в министерстве разведки страны объявили, что Тегеран установил личность человека, который стоит за инцидентом, и принимает меры для его ареста. Имени этого человека они не назвали.

Причиной отключения стал мощный взрыв, полностью разрушивший независимую и хорошо защищенную внутреннюю энергосистему завода, питающую подземные центрифуги, которые обогащают уран, сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников американских и израильских спецслужб. По их данным, взрыв нанес серьезный удар по способности Ирана обогащать уран, и для восстановления производства в Натанзе может потребоваться не менее девяти месяцев. При этом атака, очевидно, была приурочена к иранскому государственному празднику — Национальному дню ядерных технологий, — который страна отметила 10 апреля. В этот день в Натанзе торжественно запустили усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.

В свою очередь, власти Ирана поспешили заявить, что ущерб оказался не таким значительным. «Сегодня в Натанзе запустили аварийную систему энергоснабжения. Обогащение [урана] в Натанзе не остановлено и активно продолжается», — приводит в твиттере слова Али Акбар Салехи иранский журналист Аббас Аслани.

При этом вину за произошедшее в Натанзе в иранском МИДе успели возложить на Израиль. Представители американских и израильских спецслужб тоже заявили NYT, что за инцидентом стоит именно он. Израиль и раньше саботировал ядерные работы Ирана, используя разную тактику — от кибератак до убийства иранских ученых-ядерщиков, напоминает издание. Помимо прочего, как считается, именно Израиль в ноябре 2020 года организовал засаду на физика Мохсена Фахризаде, которого называли «отцом иранской бомбы». Кортеж, в котором ехал Фахризаде, был обстрелян, физика ранили, и он умер в больнице.

Сам Израиль никогда не подтверждал и не отрицал, что проводил такие спецоперации в Иране.

Однако на этот раз Израиль прозрачно намекнул, что за операцией в Натанзе действительно стоит именно он. Так, глава генштаба Армии обороны Израиля заявил, что ее действия на Ближнем Востоке «не скрыты от глаз наших врагов, которые наблюдают за этими действиями, видят наши возможности и осмотрительно думают о своих будущих шагах». Кроме того, власти страны не стали вводить обычные цензурные ограничения на освещение роли своих спецслужб в произошедшем, позволив Израильской корпорации телерадиовещания заявить, что разведывательная служба «Моссад» участвовала в операции в Натанзе, отмечает The Guardian. Сообщения об участии «Моссада» в операции со ссылкой на источники опубликовали еще несколько израильских СМИ, заметил телеканал CNN. Наконец, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 11 апреля заявил, что «борьба против Ирана и его ставленников, а также против прилагаемых Ираном усилий в области вооружений — это колоссальная миссия».

При этом взрыв в Натанзе произошел всего спустя неделю после того, как новая администрация Соединенных Штатов и Иран приняли участие в переговорах в Вене, направленных на восстановление , от которой отказался предыдущий президент США Дональд Трамп, напоминает NYT. Если источники в западных разведках правы и иранская ядерная программа действительно приостановлена на несколько месяцев, то Иран может потерять многие рычаги давления на США в ходе этих переговоров, констатирует издание.

Петр Лохов