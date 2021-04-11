На заводе по обогащению урана в Иране произошел сбой в электросети. Власти заявили о теракте

На ключевом объекте ядерной программы Ирана — заводе по обогащению урана в Натанзе — произошел сбой в работе электросети. Власти страны объявили, что пострадавших нет и утечки опасных веществ не произошло, не став раскрывать подробности произошедшего.

Спустя несколько часов после сообщения об аварии вице-президент Ирана по атомной энергетике Али Акбар Салехи заявил, что произошедшее на заводе по обогащению урана — «террористический акт».

Он призвал мировое сообщество и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) противостоять «ядерному терроризму» и подчеркнул, что Иран оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на подобные действия.

Авария Натанзе произошла через день после того, как Иран объявил о вводе в строй новых усовершенствованных центрифуг по обогащению урана.

Иран настаивает на сугубо мирном характере своей ядерной программы, ряд стран подозревают, что Тегеран обогащает уран для создания атомной бомбы.

В июле 2015 года Иран и шесть стран-посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) договорились о так называемой ядерной сделке. Предполагалось, что в рамках соглашения Иран ограничивает предельный уровень обогащения урана и его запасы, а в обмен на это с него снимают санкции.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки. После этого Иран начал поэтапно отказываться от выполнения условий соглашения, а в начале 2020 года объявил, что полностью выходит из сделки.

В начале апреля в Вене прошли переговоры, на которых обсуждалась возможность возобновления «ядерной сделки». Следующий раунд переговоров, во время которых представители Ирана и США не контактируют напрямую, запланирован на середину апреля.