Bloomberg: несколько стран ЕС предложили отложить эмбарго на российскую нефть

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Несколько стран Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочить введение запрета на импорт российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

О каких странах идет речь, агентство не уточняет. По его данным, предложение об отсрочке связано с желанием стран ЕС продолжить работу над остальной частью шестого пакета санкций, если союз не сможет убедить Венгрию поддержать эмбарго.

По словам собеседников Bloomberg, поддержка идеи отложить меры против российской нефти растет. В то же время, рассказал один из дипломатов, другая часть стран ЕС обеспокоена, что решение об отсрочке эмбарго может быть воспринято как признак слабости.

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Евросоюз ответил пятью пакетами санкций на российское вторжение в Украину. Страны ЕС надеются согласовать шестой пакет ограничений против России к 16 мая — на этот день запланирована встреча министров иностранных дел ЕС. Для одобрения новых мер требуется согласие всех 27 государств — участников союза.

Обсуждение шестого пакета санкций идет уже несколько недель. Пока странам не удалось прийти к соглашению. В частности, на встрече 8 мая меры не были согласованы, поскольку Венгрия в очередной раз отказалась поддержать эмбарго на покупку российской нефти. Представители страны утверждают, что запрет нанесет большой ущерб ее экономике.

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз отказался от планов запретить танкерам из европейских стран перевозить российскую нефть в рамках шестого пакета санкций.

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