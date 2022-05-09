Bloomberg: ЕС отказался от планов запретить европейским танкерам перевозить российскую нефть

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Евросоюз отказался от планов запретить нефтяным танкерам из европейских стран перевозить российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Такой запрет обсуждался как часть шестого пакета санкций против России. Против меры выступила, в частности, Греция, для которой перевозки являются важной статьей дохода.

Другая серьезная ограничительная мера — запретить европейским компаниям страховать перевозку нефти из России — будет, скорее всего, введена в действие.

Запретительные меры не должны коснуться нефти, которая поступает в Европу транзитом через Россию, в частности, казахстанской, уточняет агентство.

Европейские страны собираются объявить об отказе от импорта российской нефти в течение ближайших шести месяцев и нефтепродуктов к январю. Венгрии, Словакии и Чехии предполагается дать отсрочку до 2024 года включительно; при этом Венгрия говорит о потребности в дополнительном финансировании для отказа от российской нефти.

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