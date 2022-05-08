Странам ЕС вновь не удалось договориться о запрете импорта российской нефти. Против эмбарго выступает Венгрия

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Представителям 27 стран — членов Евросоюза на встрече 8 мая не удалось согласовать новый пакет санкций в отношении России, пишет Bloomberg.

Венгрия по-прежнему отказывается поддержать эмбарго на покупку российской нефти, а для принятия пакета санкций необходимо, чтобы его одобрили все страны Евросоюза.

Несмотря на то, что ранее ЕС предлагал разрешить Венгрии, Чехии и Словакии продолжать закупки нефти у России до 2024 года, венгерские власти считают, что этого недостаточно, так как стране нужно будет дополнительное финансирование для переориентации на другие источники поставок.

Переговоры о новом пакете санкций будут продолжены в ближайшее время.

Пакет санкций, работу над которым ведет Евросоюз, должен стать шестым с начала российского вторжения в Украину. Предыдущий пакет санкций, вступивший в силу в начале апреля, включал в себя поэтапный запрет на импорт российского угля. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что не поддерживают эмбарго на российскую нефть.

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