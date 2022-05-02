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Венгрия пригрозила заблокировать попытки ЕС расширить запрет на импорт российских энергоносителей

Источник: Bloomberg

Венгрия заблокирует любую инициативу Евросоюза, направленную на дальнейшее расширение запрета на импорт российских энергоносителей. Об этом, сообщает Bloomberg, объявил в эфире телеканала HirTV глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции, затрагивающие газ и нефть, которые ограничили бы закупки Венгрии», — сказал Гуйяш, напомнив, что для принятия санкций необходимо, чтобы их поддержали все страны — члены Евросоюза.

Запрет на импорт российской нефти, как сообщалось, обсуждался еще в рамках подготовки пятого пакета санкций, вступившего в силу 8 апреля. В настоящий момент Евросоюз разрабатывает шестой пакет санкций.

1 мая немецкое агентство dpa сообщало, что Германия готова поддержать эмбарго, однако ряд стран, включая Венгрию, по-прежнему против немедленного запрета на импорт российской нефти.

Сайт «Миротворец», где публикуют данные людей, которых участники проекта считают угрозой национальной безопасности Украины, в начале мая внес в свои списки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, указав, в частности, что он выступает против запрета на импорт российских энергоносителей.

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