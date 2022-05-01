Германия поддержала запрет на импорт российской нефти в рамках очередного пакета санкций

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Власти Германии решили поддержать введение эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на информагентство dpa. По данным источника агентства, представители Германии во время последней на настоящий момент встречи представителей стран-членов ЕС в Брюсселе ясно высказались в поддержку запрета на импорт нефти из РФ.

Таким образом, отмечает dpa, все более вероятно, что эмбарго на нефть войдет в новый, шестой пакет санкций в отношении России. Однако пока против этого выступают Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция. Словакия и Венгрия не готовы быстро отказаться от российской нефти, а страны юга Европы опасаются, что эмбарго вызовет резкий рост цен на энергоносители для населения.

Одной из причин, по которой власти Германии могли изменить позицию по поводу запрета на импорт российской нефти, пишет dpa, может быть успешный поиск новых источников поставки энергоносителей. Министерство экономики Германии в конце апреля сообщило, что с начала войны в Украине Германии удалось снизить зависимость от российской нефти с 35% до 12%.

О возможности запрета на импорт российской нефти говорилось еще перед принятием Евросоюзом пятого пакета санкций. Однако в последний на настоящий момент перечень ограничительных мер, вступивший в сил 8 апреля, вошел запрет на импорт угля из РФ, но не нефти.

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