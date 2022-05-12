Власти Одесской области сообщили о пожаре на российском судне «Всеволод Бобров». Оно вошло в состав ВМФ меньше года назад

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Представитель администрации Одесской области Сергей Братчук заявил, что в Черном море в результате действий украинских военных загорелось российское судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров».

«НВ» подчеркивает, что в пресс-центре оперативного командования «Юг» эту информацию не подтвердили. Минобороны РФ также не сообщало о происшествиях на этом корабле.

Ранее о пожаре на судне этого проекта сообщил украинский канал «24» со ссылкой на источники в разведке. По информации издания, пожар произошел в ночь на 12 мая, когда судно шло в направлении Змеиного острова. После возгорания оно отправилось в Севастополь и «вроде бы» дошло до порта.

Судно «Всеволод Бобров» — второе судно проекта 23120 — было заложено в 2013 году и вошло в состав военно-морского флота России в августе 2021 года. Заместитель главкома ВМФ Игорь Мухаметшин тогда назвал его «красавцем-кораблем» и заявил, что у него «большое будущее».

Судно предназначено для «перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие», сообщал «Интерфакс-АВН».

В середине апреля Россия потеряла в Черном море флагман Черноморского флота крейсер «Москва». Официально Минобороны признало гибель одного моряка и исчезновение «без вести» 27 человек. По неофициальным данным, в результате погибли десятки человек, в том числе срочники.

6 мая украинские СМИ сообщили о пожаре на российском фрегате в районе острова Змеиный. Эта информация не подтвердилась.

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